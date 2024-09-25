Металлический лом, стеклянная тара и бытовая техника. Совмин запретил вывозить сотни промтоваров из Беларуси ещё полгода

💼 Официально

Опубликовано: 25.09.2024 08:03 , Обновлено: 25.09.2024

Совет министров продлил действующий запрет на вывоз из Беларуси отдельных видов промышленных товаров. Согласно правительственному постановлению №688, документ вступает в силу с 23 сентября и будет действовать в течение полугода. В списке несколько сотен видов промтоваров - от лома отдельных видов металла и стеклянной тары до бытовой техники и сложного сельхозоборудования.

Постановление Совмина было официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале в среду, 25 сентября. По сути, белорусское правительство продлило уже действующие запрет на реэкспорт иностранных промтоваров и вывоз белорусских товаров, введённый “для защиты экономических интересов государства” в 2022 году.

Временный запрет, который действует уже больше двух лет, не позволяет вывозить некоторые товары из самой Беларуси (вне зависимости от страны происхождения), а отдельные товары - за пределы таможенной территории ЕАЭС в страны, которые не входят в состав ЕАЭС. Это касается товаров, помещенных под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта.

Всего в списке уже более 250 категорий товаров, например, отходы и лом некоторых металлов, некоторые стройматериалы, такие как цементы, гипс, краски,бытовая техника, такая как холодильники, посудомоечные машины, пылесосы, медицинские изделия, а также разнообразные станки, сельхозоборудование и даже ядерные реакторы.

[info_b]С полным перечнем товаров, попавших под временный запрет, можно ознакомиться в постановлении Совмина по ссылке.[/info_b]

При этом, как и в предыдущих постановлениях, в документе прописаны исключения, когда даже товары, включённые в этот список, можно вывезти из страны. Для этого компании необходимо обзавестись сертификатом на вывозимые товары, подтверждающие белорусское или российское происхождение, а также получить разовую лицензию МАРТ. Впрочем, в постановлении Совмина подчёркивается, что в разрешении на вывоз могут отказать в случае, если это “создаст угрозу национальной безопасности”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что Совет министров Беларуси наряду с вывозом товаров из Беларуси запретил и ввоз некоторых товаров из «недружественных стран» в качестве контрсанкций против действующих экономических ограничений со стороны западных стран. Перечень уже неоднократно дополняли и сегодня в запретном списке сотни позиций от стройматериалов и изделий из дерева до макарон и томатов.

Совмин запретил ввоз в Беларусь из «недружественных стран» макарон и цемента. Что ещё в списке?