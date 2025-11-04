Мэр Минска потребовал усилить работу с одной категорией неплательщиков – «Платить должны все»

Опубликовано: 04.11.2025 08:11 , Обновлено: 04.11.2025

Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев потребовал от подчинённых усилить работу по взысканию задолженности с одной категории неплательщиков. Такую задачу мэр города поставил на оперативном совещания в администрации Минска 3 ноября.

Речь о тех, кто вовремя не платит за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Вопрос задолженности рядовых горожан, а также юридических лиц перед городским ЖКХ был в числе прочих на повестке заседания, передало госагентство “Минск-Новости”.

Согласно отчёту генерального директора Минского городского жилищного хозяйства Марины Толстик, за 10 месяцев 2025 года белорусы закрыли платежи за ЖКУ на 99,9%. С тех, кто не делает это добровольно в течение 3-6 месяцев, коммунальщики начинают взыскивать оплату через суд.

По словам Толстик, в октябре задолженность минчан перед коммунальщиками снизилась по сравнению с сентябрем, а тех, кто не платит за ЖКХ вовремя на протяжении трёх месяцев, “стало значительно меньше”.

Снизилась и задолженность юридических лиц перед столичным ЖКХ. По словам Толстик, с 2023 года их задолженность сократились более чем на 2,9 млн рублей. Гендиректор Минского ЖКХ связала это с усилением претензионной исковой работы.

Несмотря на такие позитивные тенденции, Кухарев потребовал ещё больше усилить эту работу.

“Платить за потребленные услуги должны все”, — заявил глава города.

Напомним, по действующему законодательству человек, который вовремя не вносит оплату за ЖКУ, обязан заплатить не только ту сумму, которая указана в жировке, но и пеню в размере 0,3% от суммы долга за каждый просроченный день. В результате за несколько месяцев пеня может даже превысить сумму долга. Если жилец не платит за ЖКУ в течение 6 месяцев, районная администрация может взыскать задолженность через суд.

Впрочем, как ранее рассказывал Telegraf.news, в отдельных случаях пеню неплательщику могут просто списать, но для этого должны быть выполнены определённые условия.

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