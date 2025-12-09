Меньше джина, рома и виски. МАРТ Беларуси урезал список алкоголя, выведенного из-под госмонополии

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Опубликовано: 09.12.2025 08:56 , Обновлено: 09.12.2025

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси (МАРТ) скорректировало перечень алкогольных напитков, на импорта которых не будет распространяться исключительное право государства в 2026 году. Из-под госмонополии вывели более 160 наименований алкоголя, но по сравнению с этим годом список сократился.

Новый список алкогольных напитков, которые в Беларусь можно ввозить не только государству, но и частным компаниям, содержится в постановлении МАРТ №75 от 3 декабря, которое 9 декабря официально опубликовали на Национальном правовом интернет-портале. Он начнёт действовать с 1 января 2026 года.

По сравнению с перечнем, утверждённым на этот год, список “урезали” на 24 позиции. Монополия государства по-прежнему не будет распространяться на виноградные вина с минимальной ценой производителя 13 евро за 1 литр, на французское шампанское, включая такие известные марки как Moёt & Chandon, Dom Perignon и Veuve Clicquot, а также на 52 наименования коньяков из Армении, Молдовы и Франции (включая знаменитые Hennessy и Courvoisier).

А вот видов джина, рома и виски, на импорт которых в будущем году не будет распространяться исключительное право государства, в 2026 году станет куда меньше. Так, в обновлённом перечне остался лишь один вид джина - американский Seagram’s Extra Dry Gin (в этом году в списке ещё два вида джина из Великобритании).

Значительнее всего “похудел” список наименований рома, выведенных из-под госмонополии. Если в этом году в списке 26 наименований этого вида алкоголя, то в новом перечне - всего 17 позиций. В числе прочих, из списка убрали британский ром Captain Morgan и некоторые кубинские марки.

Также значительно пересмотрели перечень виски - из него исчезли сразу 10 наименований, включая американский Jim Beam Black, ирландский Bushmills Original и британский Bell’s original.

Ранее Telegraf.news рассказал, что председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Юрий Горбич недавно сообщил об изменении питьевых привычек жителей столицы. По его словам, минчане стали чаще отказываться от крепкого алкоголя.

Минчане стали чаще отказываться от крепкого алкоголя