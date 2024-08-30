Меньше 100 рублей на карте? Один из банков назвал ещё одно условие, из-за которого заблокируют карты белорусов

Опубликовано: 30.08.2024 16:43 , Обновлено: 30.08.2024

Банк "Решение" сообщил о том, что с пятницы начнёт блокировать карты белорусов, если на них находится меньше 100 белорусских рублей, 100 долларов или 100 евро (в зависимости от валюты счёта) Речь идёт о картах, по которым в течение года не проводились какие-либо операции (зачисление зарплаты, покупки в магазинах, денежные переводы и т.д.).

В банке подчеркнули, что закрывать текущие расчётные счета со статусом “без движения” будут в соответствии с условиями договора об использовании карточки (его заключает непосредственно при открытии счёта). Согласно документу, банк вправе в одностороннем порядке заблокировать счёт без “движения денежных средств”, если:

истёк срок действия карты; баланс на счёте составляет менее 100 белорусских рублей (100 долларов или 100 евро).

Такие счета банк переведёт в статус «неподвижных» и закроет их. Получить остаток можно в течение 5 лет по требованию владельца, рассказали в пресс-службе финучреждения. Там добавили, что средства выдаются не позднее следующего банковского дня после предъявления требования о возврате, если другое не предусмотрено законодательством.

Ранее Telegraf.news писал, что в банке “БелВЭБ” рассказали об акции, которая продлится до 30 сентября 2024 года. Чтобы получить 30 белорусских рублей на покупки в продуктовых магазинах, пенсионерам нужно оформить специальную карту в любом из отделений страны. В финучреждении рассказали, что сделать это можно абсолютно бесплатно.

Один из банков дал белорусским пенсионерам 32 дня, чтобы забрать подарок в 30 рублей. Как получить?