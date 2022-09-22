МАЗ объявил независимость, на БелАЗе пообещали попозже

Опубликовано: 22.09.2022 12:18 , Обновлено: 22.09.2022

Заместитель гендиректора МАЗа Александр Игнатюк на пресс-конференции 22 сентября заявил, что завод вышел на «так называемую технологическую независимость от санкций». О плотной работе над этим сообщил и представитель БелАЗа.

Замгендиректора МАЗа отметил, что предприятие уже больше года находится под санкциями.

«Надо сказать, что в принципе удалось преодолеть это не очень приятное мероприятие. Ну и в принципе мы уже вышли на так называемую технологическую независимость от санкций. Создана полная антисанкционная линейка техники с замещенными комлектующими из Беларуси, России и дружественных стран», — сказал он.

И добавил, что и пассажирская, и грузовая линейка перекрывается антисанкционной продукцией.

«Если брать среднемесячный объем выпуска в первом полугодии 2021 года, когда санкций еще не было, и среднем месячный объем выпуска в 2022 году, в первом полугодии, то пусть на немного, но мы добавляем в среднемесячном объеме производства техники», — рассказал представитель завода.

Он ожидает, что за этот 2022 год результат будет выше, чем в прошлом году, и «ожидает производство более 11 тыс. единиц техники, то есть темп роста будет порядка 5%, около того».

Игнатюк отметил, что «смотрит с оптимизмом» и в других направлениях.

В свою очередь представитель БелАЗа Александр Насковец сообщил, что там тоже «не стоят на месте», а прирост к прошлому году составляет «более 20%».

«Работа у нас в связи с санкциями тоже ведется очень плотная, по замещению импортной составляющей нашей техники. Мы уже приближаемся к тому проценту, что мы от импорта уже скоро не будем зависеть. Это либо поставщики из Российской Федерации, либо поставщики из Беларуси», — сказал он.

По его словам, «наверное, санкции помогли нам увидеть новых производителей в лице каких-то предприятий, которые мы раньше не рассматривали, которые работают на территории Российской Федерации и Республики Беларусь, которые показывают то качество, которое не хуже той импортной составляющей, которую мы использовали».

Ранее Телеграф писал, что эксперты исследовательского центра BEROC опубликовали экспресс-анализ экономической активности и инфляции в Беларуси. Там они отметили, что в августе спад экономики замедлился, несмотря на инфляцию, что говорит о постепенном приспосабливании к санкциям.

Белорусская экономика начала приспосабливаться к санкциям — BEROC