МАРТ запретил рекламу белорусской кондитерской компании за «сексуальные ассоциации»

Опубликовано: 05.05.2026 08:43 , Обновлено: 05.05.2026

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси потребовало убрать с улиц белорусских городов рекламные плакаты шоколадных палочек Oboldini белорусского бренда "Шоколадово". В ведомстве рекламу признали "ненадлежащей", усмотрев в неё явный сексуальный подтекст.

Претензии у МАРТа возникли к тексту на плакатах, рекламирующих шоколад Oboldini, который выпускается в форме палочек.

“Крепкие палочки. 12,5 см - это норма”. Такой текст и визуальное изображение самих шоколадных палочек, по мнению специалистов МАРТ, создают у людей “прямую ассоциацию с сексуальным значением”. А это уже “нарушает общепринятые нормы морали и нравственности”, заявили в ведомстве, признав такую рекламу “неэтичной”, а следовательно и “ненадлежащей”, и потребовали прекратить её распространение, а плакаты с улиц убрать.

Напомним, в 2024 году Министерство антимонопольного регулирования и торговли обвинило в нарушении общепринятых норм морали и нравственности владельца торговой сети “Соседи” за рекламу бонусных игрушек, которые можно было получить в подарок в магазинах в рамках программы лояльности. Тогда “неэтичным” в ведомстве посчитали само название промо-игрушек - “Трешики”.

«Неприемлемо использование жаргонных слов о туалете» — МАРТ признал рекламу сети «Соседи» «неэтичной»