"МАРТ, зайдите посмотрите, только не смейтесь" — Белорусы поделились ассортиментом торгового центра в Минске

🎥 Видео

Опубликовано: 14.03.2024 09:36 , Обновлено: 14.03.2024

Белоруска в своём аккаунте TikTok опубликовала видео с обзором ассортимента в одном из торговых центров Минска. Негодование автора вызвали не только представленные товары, но и цены. Что же необычного нашла девушка?

“Как по мне, это полная жесть”, — такими словами начала свой видеоролик девушка, после чего добавила: “Ещё в прошлом году я могла найти гольфики по нормальной цене и нормального качества”. Прохаживаясь по магазину, белоруска демонстрировала женские и мужские вещи отечественных и зарубежных производителей, от цен на которые “у неё глаза полезли на лоб”.

Так, например, пальто светло-зелёного цвета стоит 472 рубля, а подойдёт оно “разве что бабушке в огород”, высказалась автор. “Да и каждая ли бабушка сможет его себе позволить?”

На видео девушка показала костюмы за 350 рублей, футболки за 280 рублей. Особое внимание привлёк ярко-жёлтый костюм за 365 белорусских рублей. “Как вы считаете, эти вещи стоят своих денег?”, — задалась вопросом пользовательница.

Негодование автора в комментариях однозначно разделили.

“В ЦУМе, за стеклянной витриной, шапки норковые из 90-х лежат за 465 рублей. Я не знаю, может их как реквизит для кино продают, но это ужасно. МАРТ, зайдите посмотрите, только не смейтесь”, — предложила одна из девушек, а вторая дополнила:

“Поэтому из всех посетителей там только Вы”.

“Это всё — народные деньги на ветер. Глаза б не видели, что руки делают. Очень досадно за нашу лёгкую промышленность”, — прокомментировал ещё один пользователь.

“У меня глядя на эти костюмчики, депрессия начинается. Как ЭТО можно покупать? И ещё за такие деньги. Крэйзанутые люди, кто эти цены придумал и эти модели”, — оставила своё мнение очередная белоруска.

“А потом спрашивают, почему не покупают белорусское”, — словно подытожил один из мужчин.

Ранее Телеграф писал, что органы финансовых расследований Комитета госконтроля выявили более 10 тысяч новых вещей, которые продавали в Беларуси под видом б/у.

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