МАРТ взял «на контроль» недавно разрекламированный магазин «Мегатоп» без ценников

Опубликовано: 08.09.2025 16:56 , Обновлено: 08.09.2025

Министерство антимонопольного регулирования и торговли заинтересовалось магазином «Мегатоп» в Минске, где не используются традиционные ценники. В ведомстве провели проверку и заявили о «нарушениях законодательства».

В МАРТ сообщили, что в магазине, расположенном в ТРЦ «Авиа Молл», действительно нет ценников на товары. По мнению регулятора, это нарушает право потребителей на своевременное получение «необходимой и достоверной информации о товарах», что предусмотрено законодательством о торговле.

Напомним, на днях в интернете появилась новость об открытии нового супермаркета «Мегатоп». Торговая сеть заявила, что это первый в Минске магазин без ценников. Идею назвали «экспериментом».

Покупатели должны были узнавать стоимость товаров с помощью специальных прайс-чекеров или QR-кодов. В компании заверяли, что в зале постоянно находятся консультанты для помощи клиентам.

По итогам проверки МАРТ выдал рекомендацию ООО «Джаззз Трейд» (юрлицу сети) «устранить выявленные нарушения». В ведомстве заявили, что исполнение этой рекомендации взяли «на контроль».