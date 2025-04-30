В Минске открылся торговый центр с собственным входом в метро

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Опубликовано: 30.04.2025 17:45 , Обновлено: 30.04.2025

Белорусы обратили внимание на «знаковое событие» в густонаселённом и не избалованном инфраструктурой районе Минск-Мир. С опозданием, но всё же открылся первый объект в ТРЦ «Авиа Молл». Речь о гипермаркете Green. На видео в TikTok видны внушительные очереди на входе.

Как сообщил блогер koko_by, сам ТРЦ «Авиа Молл» позиционируется как самый большой в Минске (138 000 кв. м.), но пока для посетителей доступен лишь гипермаркет Green, расположенный на «нулевом этаже». Да и тот, как сообщается, открылся 30 апреля без особых помпы и скидок.

Главная уникальность «Авиа Молл», которую отметили многие — возможность попасть в торговый центр прямо со станции метро «Аэродромная» Зеленолужской линии. В ролике блогер показал выход со станции прямо внутрь ТРЦ.

Но попасть в сам Green оказалось не так просто. Как иронично отметил блогер, придётся «минут десять змейкой» плутать по коридорам и эскалаторам.

Открытие самого ТРЦ неоднократно переносилось. Ещё в конце 2024 года предполагалось, что он заработает вместе с новыми станциями метро, но этого не произошло. Недавно представители администрации района объясняли задержку «тщательной проработкой всех аспектов», связанных с арендными отношениями и безопасностью в «трудозатратном и небыстром» процессе.