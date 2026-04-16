МАРТ выписал предупреждение «БЕЛДЖИ» за вводящие в заблуждение скидки

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Опубликовано: 16.04.2026 07:59 , Обновлено: 16.04.2026

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси (МАРТ) выписало официальное предупреждение СЗАО «БЕЛДЖИ», которое занимается производством автомобилей марки Geely и Belgee. Поводом для недовольства контрольного органа стали скидки на популярные легковые седаны BELGEE S50, которые в ведомстве посчитали "вводящими в заблуждение" покупателей.

После серии обращений белорусов в МАРТ проанализировали динамику цен на автомобиль популярной марки от завода «БЕЛДЖИ». Специалисты пришли к выводу, что дилеры, обещая покупателям выгодные скидки, на деле вообще не не меняли цену на автомобиль.

Так, в конце 2025 года BELGEE S50 стоил от 52,9 до 60,9 тыс. рублей (в зависимости от комплектации). В 2026 году производитель запустил для этой марки спецпрограмму “Новые цены” и пообещал покупателям единовременную скидку в 4,7-6,9 тыс. рублей. На деле же цена авто, которую в результате приходилось платить покупателям, оставалась всё той же, ведь скидку дилеры вычитали из уже повышенной стоимости: к началу года цену на эту модель по документам “подняли” до 58,2-67,8 тыс. рублей.









“Несмотря на заявленную скидку, розничная цена автомобиля осталась на уровне цены с момента вывода модели на рынок (декабрь 2024 года)”, - констатировали в МАРТ.

Такую схему с якобы выгодными скидками контролёры посчитали незаконными и вводящими потребителей в заблуждение относительно реального снижения стоимости товара и предполагаемой выгоды от покупки. СЗАО «БЕЛДЖИ» антимонопольное ведомство выписало официальное предупреждение “о недопустимости подобных маркетинговых приемов”.

Кстати, на днях директор СЗАО «БЕЛДЖИ» Геннадий Свидерский 8 апреля анонсировал модернизацию самой массовой модели белорусского-китайского бренда BELGEE X50. Узнали, что получит усовершенствованная версия популярной модели, помимо плюсика в названии.

Директор «БЕЛДЖИ» анонсировал модернизацию самой массовой модели. Чем будет отличаться X50+