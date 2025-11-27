МАРТ утвердил новую инструкцию для повышения цен

Опубликовано: 27.11.2025 13:53 , Обновлено: 27.11.2025

Комиссия по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совете министров Беларуси утвердила новый регламент, как производители могут согласовывать повышение отпускных цен на свою продукцию - потребительские товары и сырье. Подробности новой инструкции изложили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).

В МАРТ пояснили, что для того, чтобы повысить отпускные цены на потребительские товары, производители, юрлица или индивидуальные предприниматели должны собрать определённый пакет документов:

собственно заявление на повышение цены,

документы, подтверждающие необходимость повышения цены (договоры, протоколы и др.),

пояснительную записку с объяснением причин повышения,

расчетом отпускных цен или информацию о себестоимости (фактической и плановой), с учётом отраслевых особенностей.

Этот пакет документов должен направляться в вышестоящие госорганы (Министерство сельского хозяйства и продовольствия, облисполком или Минсгорисполком), а те, в свою очередь, должны вносить соответствующее ходатайство в МАРТ (или отправить документы на доработку производителю). Решение о целесообразности повышения цен должна принимать отдельная ведомственная комиссия, которая вправе запрашивать у госорганов дополнительную информацию.

Ранее в этом месяце, как сообщал Telegraf.news, МАРТ предложил правительству смягчить госрегулирование цен для торговых организаций, работающих на селе. Им предложили поднять предельные торговые надбавки на импортируемые товары.

МАРТ предложил разрешить поднять цены на импортные товары в сельских магазинах Беларуси