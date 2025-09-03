МАРТ устроил проверки на белорусских кладбищах. У кого нашел нарушения?

Опубликовано: 03.09.2025 07:30 , Обновлено: 03.09.2025

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) 2 сентября отчиталось о результатах проверок на кладбищах в Минске и Минском районе. Сотрудники ведомства проверяли, как там соблюдаются законодательство о торговле, защите прав потребителей и правила бытового обслуживания. Узнали, какие нарушения обнаружили проверяющие.

В МАРТ заявили, что нарушения были обнаружены на каждом втором из проверенных объектов, передало госагентство БЕЛТА. Среди нарушений, выявленных со стороны отдельных индивидуальных предпринимателей, в ведомстве упомянули следующие:

невозможность расплатиться банковской картой за товар (это в ведомстве рассматривают как нарушение закона о защите прав потребителей),

торговля без включения сведений в Торговый реестр,

отсутствие надлежащим образом оформленных ценников.

В МАРТ сообщили, что по итогам проверок направили провинившися субъектам хозяйствования рекомендации об устранении выявленных нарушений, а о результатах проинформировали местные органы власти.

Ранее Telegraf.news рассказал, что на днях Совет министров Беларуси ввёл государственное регулирование цен на ритуальные услуги и некоторые ритуальные товары, в частности, на гробы, ритуальные кресты и тумбы.

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