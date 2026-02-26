МАРТ спрогнозировал замедление роста цен в Беларуси и назвал 3 «инфлятогенных» продукта

Опубликовано: 26.02.2026 15:28 , Обновлено: 26.02.2026

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) спрогнозировало замедление роста цен в Беларуси. По расчётам ведомства, по итогам февраля инфляция не превысит 0,3%. При этом в ведомстве назвали три категории товаров, которые считают главными "двигателями" продуктовой инфляции - им пообещали уделить особое внимание при проверках торговых сетей.

Общаясь с журналистами перед итоговой коллегией МАРТ, первый заместитель руководителя ведомства Наталья Василевская признала, что по результатам 2025 года у МАРТ остались “нерешенные вопросы”, в том числе по индексу потребительских цен. Он по итогам года сложился на уровне 106,8%.

“Это не красит министерство, ведь при всех предпринимаемых мерах все-таки свой целевой показатель не выполнили”, - констатировала Василевская.

Однако уже в феврале 2026 года, по прогнозам МАРТ, инфляция в Беларуси должна замедлиться до 0,3%, передалоиздание sb.by. Пока, по оценке ведомства, ситуация остаётся “в рамках установленных прогнозных параметров”.

“Всё подконтрольно”, - утверждает чиновница.

В ведомстве выделили три группы продуктов, которые рассматривают как основные инфлятогенные товары (то есть те, что больше всего подстёгивают общий рост цен на продовольствие):

мясо-молочная группа,

кондитерские изделия,

плодоовощная продукция.

Именно этим группам товаров в этом году ведомство пообещало уделять особое внимание в рамках своих “контрольно-аналитических мероприятий” и мониторингов.

Василевская также выступила за расширение группы товаров, цены на которые отслеживаются с помощью специальной автоматизированной системы. По её словам, сейчас эту систему в МАРТ “понемногу начинают адаптировать под себя”.

“Ею надо заниматься более глубоко и предметно, расширять линейку товаров, представленных там”, — высказала своё мнение относительно внедрённой системы первый замминистра.

Кстати, причины неожиданного замедления инфляции в Беларуси в начале этого года недавно прокомментировали в Евразийском банке развития (ЕАБР). Там назвали вероятные причины этого нетипичного для последних лет процесса и дали свой прогноз на этот год.

Эксперты ЕАБР назвали причины замедления инфляции в Беларуси. Прогноз на год