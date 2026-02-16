Эксперты ЕАБР назвали причины замедления инфляции в Беларуси. Прогноз на год

Опубликовано: 16.02.2026 08:22 , Обновлено: 16.02.2026

В январе 2026 года инфляция в Беларуси неожиданно снизилась еще больше, чем в декабре, что нетипично для последних лет. В первый месяц года Белстат оценил ее в 6,4%, что меньше 6,8% по итогам прошлого года. В Евразийском банке развития (ЕАБР) назвали причины.

Согласно статистике Белстата, рост цен на продукты в январе составил 8,6% по сравнению с годом назад, при том что в декабре он был 9%. В ЕАБР связали снижение темпов с ценами на сезонные овощи и фрукты, которые выросли всего на 3,7% в годовом выражении по сравнению с 4,9% в декабре.

В свою очередь, цены на непродовольственные товары выросли на 2,5% (после 3% месяцем ранее). В ЕАБР считают, что причиной тому является укрепление обменного курса рубля к валютам. А вот в сфере услуг, где традиционно в стоимость больше входит человеческий труд, а не материальная составляющая, рост цен ускорился до 8,2% с 8% в декабре.

Благоприятно сказался на общей инфляции и перенос повышения тарифов ЖКУ (жилищно-коммунальных услуг) на март. Но от него никуда не деться, и мартовские показатели инфляцию компенсируют.

Тем не менее базовая инфляция (показатель, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера) «вернулась на траекторию замедления», констатировали в ЕАБР: она снизилась до 6,9% после 7,3%. «Прогнозируем инфляцию вблизи обновленной цели (7%) в 2026 году», — сделали вывод в ЕАБР.

Ранее Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси в январе в ходе проверок обнаружило завышение наценок на регулируемые государством товары до 470%. Такую надбавку сделало ООО «АрниваБел» в Молодечненском районе Минской области.

В Молодечно заметили наценку в 470% на овощи и фрукты. Как наказали — рассказали в МАРТ