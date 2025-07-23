МАРТ проверил "Табакерки" по всей Беларуси. Стало ли лучше после весенних замечаний?

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Опубликовано: 23.07.2025 12:12 , Обновлено: 23.07.2025

В министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) сообщили, что провели по всей стране "контрольно-аналитические мероприятия" в отношении расставленных по всей Беларуси киосков "Табакерка», принадлежащих СЗАО «ЭНЕРГО-ОИЛ.

В ведомстве напомнили, что на территории всех областей и в Минске таких торговых объектов открыто порядка 2 000 . И в 45% киосков в июле нашли нарушения.

В МАРТ заявили, что обнаружили в “Табакерках” распространение рекламы в виде листовок “с нарушением размера шрифта, предусмотренного законодательством”.

Также чиновники установили факты “открытой выкладки” нетабачных никотинсодержащих изделий и образцов одноразовых электронных систем курения, с никотиносодержащими жидкостями для них, что запрещено законом.

В некоторых киосках проверяющие заметили несоблюдение перечня товаров.

Плюс ко всему некоторые “Табакерки” работали с несоблюдением установленного режима работы.

В МАРТ, судя по сообщению, не стали наказывать крупнейшую сеть киосков в Беларуси, а направили “рекомендации об устранении нарушений”.

Ранее Telegraf.news писал, что министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) проверило киоски “Табакерка” в Минске и всех областях страны ещё и в марте. Как утверждают в ведомстве, нарушения нашли в почти каждом третьем объекте (33%). Как видим, с тех пор ситуация не улучшилась.

«Нарушения – в почти каждом третьем объекте» — МАРТ проверил «Табакерки» в Минске и всех областях