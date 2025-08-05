МАРТ проверил дискаунтеры «Маяк» после жалоб белорусов и тоже нашёл просрочку
Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) выявило нарушения в 88% проверенных магазинов сети «Маяк» (ЗАО «Доброном»). Проверки прошли в Минске, Могилёве, Витебске, Гродно и других городах страны после обращений белорусов.
Как заявили в ведомстве, наиболее частым нарушением стала продажа продукции с истёкшим сроком годности. Такие товары нашли в 47% проверенных объектов.
Срок годности, по их данным, был превышен на период от 1 до 15 дней. Среди просроченных товаров министесрвто перечислило мясную продукцию, полуфабрикаты из мяса птицы, сыр, печенье и овощи.
По результатам проверки ведомство выдало ЗАО «Доброном» рекомендации по устранению нарушений. Также ревизоры вынесли предписания о запрете реализации «недоброкачественной продукции» на сумму свыше 650 рублей.
В МАРТ добавили, что юридическое лицо будет привлечено к административной ответственности.
Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали о промежуточных итогах «Народного контроля». Так в МАРТ назвали опрос, где каждый желающий мог анонимно оставить отзыв о любом магазине в Беларуси.
Где «грубят», а где просрочка? МАРТ опубликовал результаты «народного контроля» белорусских магазинов