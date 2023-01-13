МАРТ продлил правила разделки тушек и цен на них в Беларуси

Опубликовано: 13.01.2023 08:14 , Обновлено: 13.01.2023

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) опубликовал новое постановление № 5 от 9 января 2023 г. «О регулировании цен на мясо кур, цыплят-бройлеров в виде частей тушки».

Согласно документу, регулирование цен на разделанную курицу продлили еще на 80 дней. В постановлении изменений правил ценообразования на разделку курицы нет.

Там прописано, что стоимость двух полутушек или передней и задней четвертин тушки с учетом их норм выходов и коэффициентов пищевой ценности по-прежнему не должна превышать стоимости тушки.

А стоимость частей тушки кур, цыплят-бройлеров, не указанных в постановлении с учетом их норм выходов и коэффициентов пищевой ценности не должна превышать стоимость тушки, увеличенной на 10%.

«В случае реализации частей тушки кур, цыплят-бройлеров в потребительской упаковке отпускные цены увеличиваются на стоимость потребительской упаковки по цене ее приобретения», — также прописано в документе.

Кроме того, субъекты хозяйствования обязаны соблюдать требования постановления Совмина №713, которым ограничены торговые надбавки.

Напомним, аналогичное постановление МАРТ опубликовал в октябре 2022 года.