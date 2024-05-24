МАРТ пригрозил штрафами до 1600 рублей частным медцентрам. За что уже наказали "Экомедсервис" и "Инвитро"?

Опубликовано: 24.05.2024 15:30 , Обновлено: 24.05.2024

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) 24 мая сообщили, что нашли нарушения у медицинской компании "Инвитро" и частного медицинского центра “Экомедсервис".

В МАРТ заявили, что проанализировали изменение тарифов на платные медицинские услуги у ИООО “Независимая лаборатория ИНВИТРО” и ООО “Экомедсервис-Медицинский центр” и установили, что компании “нарушили порядок установления и применения тарифов на комплексы услуги” по ультразвуковой диагностике (УЗИ).

После этого экономический суд Минска постановил привлечь должностных лиц компаний к административной ответственности и оштрафовать их.

Постановления суда уже вступили в законную силу, их не обжаловали.

В министерстве отметили, что продолжают анализировать изменение тарифов на платные медицинские услуги. Внимание медцентров обратили на то, что формировать тарифы на комплексы услуг по лучевой и ультразвуковой диагностике нужно согласно инструкции, утвержденной Министерством здравоохранения.

[info_b]Речь идет об Инструкции о порядке установления и применения тарифов на платные медицинские услуги, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения от 3 февраля 2015 г. № 14.

В пункте 15 сказано, что “тарифы на комплексы услуг по лучевой и ультразвуковой диагностике формируются путем суммирования тарифов на услуги, включенные в комплекс, с применением коэффициента согласно приложению”.[/info_b]

Если нарушить порядок установления и применения цен, медцентрам грозит штраф до 40 базовых величин (сейчас 1600 рублей).

Ранее Telegraf.news писал, что министерство здравоохранения Беларуси озвучило новые предельные максимальные тарифы на стоматологические услуги, которые начнут действовать с 1 июля 2024 года. Предполагается, что цены изменятся на некоторые услуги всего стоматологического спектра, от терапии до хирургии. Посмотрели, на сколько снизились тарифы на лечение, удаление и имплантацию по сравнению с действующими.

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