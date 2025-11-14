МАРТ пригрозил признать "доминантами" марктепллейсы в Беларуси

Опубликовано: 14.11.2025 07:39 , Обновлено: 14.11.2025

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) начало пересмотр Реестра доминантов. Следующая сфера деятельности в очереди на пересмотр антимонопольного ведомства - интернет-торговля, рынок пассажирских перевозок такси и сфера социально значимых товаров, предупредили в МАРТ.

В четверг, 13 ноября, в МАРТ отчитались об очередном пересмотре Реестра доминантов: по сравнению с началом года в него включили 60 новых субъектов, одновременно с этим исключив 83. Всего в Реестре на данный момент фигурирует 860 доминантов: 196 субъектов на республиканском уровне и 664 – на местном.

[inf]Реестр доминантов — это список компаний, которые, согласно оценке МАРТ, занимают доминирующее положение на товарных рынках Беларуси. Ведомство ведёт его как для отслеживания деятельности крупных игроков на рынке, так и для контроля за тем, чтобы такие компании не злоупотребляли своим доминирующим положением на рынке.

Само по себе включение в Реестр доминантов не накладывает на компанию никаких дополнительных обязательств, но для антимонопольного ведомства служит поводом для более пристального внимания проверяющих к деятельности компании. [/inf]

Так, в отношении более чем 95 субъектов, включённых в Реестр доминантов МАРТ установил определённые меры ценового регулирования.

В частности, предельный норматив рентабельности был установлен МАРТ для таких крупных игроков на рынке, как РУП «БЕЛТЕЛЕКОМ», ЗАО «АТЛАНТ», РУПТП «Оршанский льнокомбинат», ОАО «КАМВОЛЬ», ОАО «Мозырьсоль», РУП «БЕЛТАМОЖСЕРВИС», ОАО «Белшина» и некоторым другим.

В отношении другой группы компаний (в частности, ОАО «Гомсельмаш», ОАО «Белвторчермет», ОАО «Минский автомобильный завод» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», ОАО «Минский тракторный завод» и другие) был введён строгий порядок установления и применения цен и тарифов на их продукцию и услуги.

Следующая группа компаний на очереди на пересмотр - маркетплейсы, компании такси и производители социально значимых товаров, предупредили в МАРТ.

В октябре этого года, как рассказывал Telegraf.news рассказал, в МАРТ перечислили самые популярные марктеплейсы, которым отдают предпочтение белорусы, а также те проблемы, на которые чаще всего жалуются белорусские пользователи виртуальных торговых площадок.

В МАРТ назвали самые популярные марктеплейсы среди белорусов. На каком месте Emall и Onliner?