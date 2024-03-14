МАРТ предложил разрешить интернет-магазинам не брать наличные у белорусов

Опубликовано: 14.03.2024 18:13 , Обновлено: 25.04.2025

Интернет-магазинам в Беларуси могут разрешить не принимать наличные от покупателей. Об этом сообщила на пресс-конференции начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Инна Гаврильчик.

Представитель ведомства рассказала, что по действующему законодательству продавец или исполнитель услуги должен принять денежные средства в одной из форм - наличной или безналичной. И уже потребитель решает, как будет платить.

“Однако интернет-торговля очень активно развивается, и возникла потребность, чтобы потребители рассчитывались только в безналичной форме. В принципе, как показывает анализ, преимущественное большинство потребителей так и рассчитывается, так как это проще”, - рассказала Гаврильчик.

Поэтому в ведомстве разработали проект нормы, согласно которой требование об обеспечении двух форм оплаты не будет распространяться на интернет-магазины. То есть они смогут выбрать для себя прием оплаты только в безналичной форме, и это не станет нарушением. При этом онлайн-продавец обязан будет дать информацию о форме принятия платежей.

“Эта новация уже обсуждалась с бизнесом и общественностью. Есть противники таких изменений, но их совсем немного. Поэтому будем планировать включение этой нормы в закон”, - дополнила представитель МАРТ.

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