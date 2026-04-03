МАРТ предложил белорусам звонить на "горячую линию" для "справедливых нареканий" по ценам

Опубликовано: 03.04.2026 14:41 , Обновлено: 03.04.2026

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси (МАРТ) 3 апреля объявило о запуске очередной "горячей линии". На этот раз белорусам предложили пожаловаться на завышение цен на товары, работы или услуги, которые не регулируются госорганами. Для каждой области - свои телефоны для "справедливых нареканий".

В ведомстве посетовали на то, что нередко “значительно” завышаются цены именно на те товары, работы и услуги, которые государством строго не регулируются. В ведомстве даже привели конкретные примеры повышений, которые, по их мнению, “вызывают справедливые нарекания как со стороны граждан, так и бизнеса”.

В качестве такого примера в МАРТ привели ситуацию с компанией “Белмагистральавтотранс”, которая занимается таможенными перевозками дорогостоящих грузов, таких как автомобили. Недавно компания повысила тариф на хранение транспортных средств массой от 0,5 до 4 тонн стоимостью до 50 тыс. долларов на своём складе временного хранения сразу более чем в 2 раза - с 20,40 рубля до 42 рублей после 10 суток хранения.

“С учетом обращений граждан и нормализации ситуации на складах временного хранения (улучшения погодных условий и снижения дополнительных затрат) тариф был снижен”, - отчитались в МАРТ, заявив, что оставили этот вопрос на своём контроле.

Компаниям и продавцам в ведомстве напомнили, что при повышении цен они обязаны придерживаться общегосударственных подходов по обеспечению справедливого ценообразования. В общих чертах они сводятся к тому, чтобы вписаться по итогам года в закреплённый правительством общий уровень годовой инфляции: в 2026 году он должен в итоге составить не более 7%.

О любых фактах “существенного роста цен” белорусов попросили звонить на “горячую линию”, телефон которой в каждом регионе свой:

Брестская область: 80162 40-71-76,

Витебская область: 80212 63-95-22,

Гомельская область: 80232 53-70-59,

Гродненская область: 80152 68-49-75,

Минская область: 8017 325-39-68,

Могилевская область: 80222 14-21-65,

Минск: 8017 323 34 19.

Кстати, недавно Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси после обращения одного из граждан потребовало от 18 интернет-площадок убрать ценники в иностранной валюте и заменить их на белорусские рубли. По мнению ведомства, иностранными ценниками продавцы “вводят потребителей в заблуждение” относительно валюты расчетов.

МАРТ потребовал от 18 интернет-площадок убрать ценники в иностранной валюте