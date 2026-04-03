МАРТ потребовал от 18 интернет-площадок убрать ценники в иностранной валюте

Опубликовано: 03.04.2026 07:38 , Обновлено: 03.04.2026

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси (МАРТ) потребовало от 18 интернет-площадок убрать ценники в иностранной валюте и заменить их на белорусские рубли. По мнению ведомства, иностранными ценниками продавцы "вводят потребителей в заблуждение" относительно валюты расчетов.

На эту проблему главе МАРТ Артуру Карповичу пожаловался во время личного приема один из граждан. По итогам встречи в ведомстве отчитались, что по этому поводу уже выписали 18 официальных рекомендаций таким белорусским интернет-ресурсам, рекламирующим туристические услуги, недвижимость, автомобили и другие товары, как:

ООО «Куфар Тех»,

ООО «Автоклассифайд» (сервис объявлений «АВ.БАЙ»),

ООО «Твоя Столица»,

ООО «Бутик-Инвест»,

ООО «ДАТА ТУР»,

ООО «ЭлектроЭвоКарс»,

ООО «Бонусторг»,

ООО «Бутик-Инвест»,

ООО «КарАутлет» и другим.

“В целях исключения случаев введения потребителей в заблуждение относительно валюты расчетов субъектам хозяйствования настоятельно рекомендовано исключить информацию о стоимости товаров (услуг) в валюте, указав стоимость в белорусских рублях”, - пояснили суть рекомендаций в МАРТ.

В ведомстве напомнили, что любые расчеты за туристические услуги, недвижимость, автомобили и другие товары на территории Республики должны проводиться исключительно в белорусских рублях - для “повышения доверия к национальной валюте”. Такую цель до 2035 года ещё в январе 2020 года поставил Совет министров Национальный банк.

В Гражданском и Банковском кодексах же Беларуси прямо прописано, что денежные обязательства должны быть выражены в белорусских рублях. Такое же требование закреплено в Правилах продажи отдельных видов товаров и осуществления общественного питания, а именно: цена товаров и продуктов питания должна указываться в белорусских рублях, “если иное не установлено актами законодательства”.

В МАРТ пообещали продолжить мониторинг интернет-ресурсов.

Ранее министр антимонопольного регулирования и торговли Артур Карпович предложил перевоспитать белорусов, чтобы те отдавали предпочтение белорусским продуктам. По мнению министра, продвижение белорусских товаров на внутреннем рынке должно строиться на воспитании у потребителей, особенно у молодежи, приверженности качеству, а не известным брендам.

Карпович предложил перевоспитать белорусов, чтобы покупали белорусские товары