МАРТ пожаловался на российские и китайские подделки белорусской молочки и консервов
Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси (МАРТ) пожаловалось своим российским коллегам из Федеральной антимонопольной службы (ФАС) на российские и китайские подделки, которые выдают себя на рынке РФ за известные белорусские бренды молочной и мясной продукции.
В числе белорусских брендов, под которые мимикрирует российский и китайский контрафакт, крупные производители, хорошо знакомые как самим белорусам, так и за рубежом:
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ОАО «Лунинецкий молочный завод»,
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ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат»,
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ОАО «Молочный Мир»,
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ОАО «Милкавита»,
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ОАО «Рогачевский молочноконсервный комбинат».
Выявлены проверяющими МАРТа и факты, когда китайские и российские производители прикрываются не каким-то известным белорусским брендом, а белорусским качеством в целом: позиционируют свою продукцию как белорусскую, используют в маркировке изображение государственного флага Республики Беларусь, размещают на упаковке надписи “Сделано в Беларуси” или “Белорусские товары”, вводя покупателя в заблуждение относительно страны происхождения товара.
Отдельно в МАРТ упомянули продукцию под брендом “Батькин резерв”, которая широко представлена на российских площадках Wildberries и OZON. Упаковка этого бренда мясных и овощных консервов также выдержана в белорусской стилистике и также использует изображение государственного флага Республики Беларусь, хотя производится на территории России. В МАРТ нашли более 25 артикулов такой продукции, на которую они пожаловались в ФАС и потребовали защитить права белорусских производителей.
Кстати, в ноябре прошлого года в TikTok появилась целая серия видео с “белорусским” сливочным маслом, которое заметили на рынке одного из украинских городов. Дизайн упаковки масла очень напоминает дизайн известных белорусских марок, в частности, “Минской марки” и “Брест-Литовск”.