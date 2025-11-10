В Украине заметили на рынке "белорусское" масло

🎥 Видео

Опубликовано: 10.11.2025 10:58 , Обновлено: 10.11.2025

В TikTok появились видео с "белорусским" сливочным маслом, которое заметили на рынке одного из украинских городов. Дизайн упаковки масла очень напоминает дизайн известных белорусских марок.

На одном из роликов - масло под названием “Українське” неизвестного производителя, но дизайн упаковки один в один, как у белорусского масла “Брест-Литовск” от “Савушкин”. Продают масло по 40 гривен за пачку (то есть примерно 2,8 рубля в эквиваленте, что примерно на рубль дешевле, чем оригинальное масло от “Савушкин”).

На другом ролике заметили “имитацию” под другой популярный бренд сливочного масла - “Минскую марку” Минского молочного завода №1. Его неизвестный производитель “переименовал” в “Молочну марку”.

















Кто решился воспользоваться дизайном популярных белорусских марок для продвижения собственной продукции, не известно - авторы роликов не уточняют производителя масла. Сами белорусские компании пока никак не комментировали ролики.