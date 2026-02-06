МАРТ поднял на 7% минимальные цены на крепкий алкоголь и плодовые вина в Беларуси

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Опубликовано: 06.02.2026 09:24 , Обновлено: 06.02.2026

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси (МАРТ) подняло предельные минимальные цены на крепкий алкоголь (крепостью свыше 28%), а также крепленые плодовые вина. Соответствующие постановления на днях были опубликованы на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно постановлению №6 от 2 февраля 2026 года, цену за 0,5 литра алкоголя крепостью 40%, производимого или продаваемого внутри Беларуси, подняли в среднем на 7% . Теперь она составляет:

предельная минимальная отпускная цена (без налога на добавленную стоимость, НДС) - 8,10 рубля (+53 копейки),

розничная цена (с учётом НДС) – 10,72 рубля (+0,7 рубля).

Скорректировало ведомство и минимальные отпускные цены на сырьё. Новые минимальные цены на этиловый спирт следующие:

безакцизный ректификованный спирт для производства алкогольной продукции, уксуса и слабоалкогольных напитков, а также лекарственных средств - 28,39 рубля за декалитр безводного спирта (+1,01 рубля или +3%),

тот же спирт, отпускаемый с учетом акциза – 108,99 рубля (+6,31 рубля или +6%).

Что касается цен на крепленые плодовые вина, их МАРТ скорректировал постановлением №5 от 2 февраля 2026 года. Минимальную отпускную цену на “вина плодовые крепленые марочные, улучшенного качества и специальной технологии крепостью 18%” подняли на 6,9% (+32 копейки) - до 4,95 рубля (без НДС) за бутылку объёмом 0,7 литра.

Кстати, согласно информации комитета по здравоохранению Мингорисполкома, алкогольные пристрастия жителей столицы в последние годы изменились. Осенью прошлого года специалисты констатировали наметившуюся тенденцию в сторону уменьшения потребления крепкого алкоголя и увеличения потребления слабоалкогольных напитков.

Минчане стали чаще отказываться от крепкого алкоголя