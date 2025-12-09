МАРТ поднял на 5,7% тарифы на прокачку нефтепродуктов по «Дружбе»

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Опубликовано: 09.12.2025 08:26 , Обновлено: 09.12.2025

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси (МАРТ) скорректировало тарифы на транспортировку нефтепродуктов по магистральному трубопроводу ОАО «Гомельтранснефть Дружба». На 2026 год тарифы установлены на 5,7% выше, чем в этом году.

Традиционно МАРТ устанавливает разные тарифы для двух участков нефтепровода “Дружба” - меньший на перекачку до нефтебазы “Крулевщизна” в Витебской области и больший - до нефтебазы “Фаниполь” под Минском. Как и в прежние годы, ведомство ограничивает как предельный минимальный, так и и предельный максимальный тарифы. Все они относительно тарифов, установленных на 2025 год, с 1 января 2026 года подрастут примерно на 5,6%.

Так, в постановлении МАРТ №74 от 28 ноября, которое 9 декабря выложили на Национальном правовом интернет-портале, прописаны следующие тарифы на будущий год (указаны без НДС):

предельный минимальный тариф: Полоцк-Крулевщизна — 13,81 рубля за тонну нефтепродуктов(+0,75 рубля), Полоцк-Фаниполь — 20,41 рубля (+1,11 рубля);

тариф: Полоцк-Крулевщизна — 13,81 рубля за тонну нефтепродуктов(+0,75 рубля), Полоцк-Фаниполь — 20,41 рубля (+1,11 рубля); предельный максимальный тариф: Полоцк-Крулевщизна — 17,27 рубля (+0,94 рубля), Полоцк-Фаниполь — 24,11 рубля (+1,39 рубля).

Ранее Telegraf.news рассказал, что недавно российские аналитики подсчитали объемы импорта автомобильного топлива из Беларуси. Согласно их данным, в октябре белорусские НПЗ направили в соседнюю страну в 47 раз больше бензина по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Беларусь в 47 раз увеличила поставки бензина в Россию