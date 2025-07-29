МАРТ поднял цены на железнодорожные билеты до 15%

Опубликовано: 29.07.2025 17:44 , Обновлено: 29.07.2025

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) приняло постановление, согласно которому стоимость железнодорожных билетов и провоза багажа должна "планово повысится" в среднем от 5 до 15% (в зависимости от вида сообщения).

Так, согласно постановлению от 18 июля 2025 года №50 “Об изменении постановления Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 3 декабря 2020 года №82”, на городских линиях подорожание составит:

20 копеек — для поездок в пределах одного тарифного пояса (например, Минск — Городище);

25 копеек — при пересечении двух поясов (к примеру, Минск — Красное Знамя).

Как передало госагентство БелТА, на региональных и межрегиональных направлениях рост цен зависит от:

расстояния;

класса обслуживания ( эконом или бизнес );

или ); типа вагона.

К примеру:

поездка поездами региональных линий экономкласса Минск — Руденск подорожает на 25 копеек;

региональных линий бизнес-класса Минск — Бобруйск— на 55 копеек;

межрегиональных линий экономкласса Минск — Витебск (плацкарт) — на 82 копейки, купе — на 1,13 рубля;

межрегиональных линий бизнес-класса Минск — Гомель (2-й класс) — на 1,2 рубля, 1-й класс — на 1,65 рубля.

Напомним, последний раз тарифы повышали в апреле 2024 года.

Новые расценки вступят в силу после официального опубликования постановления.

Ранее Telegraf.news писал, что Белорусская железная дорога предупредила, что некоторые поезда международных, межрегиональных и региональных линий на участке Витебск – Орша будут следовать по другому расписанию и маршруту в августе. А еще 3 поезда и вовсе временно отменили.

БелЖД временно отменила 3 поезда и изменила маршрут еще нескольких