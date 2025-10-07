МАРТ ответил на новости о полной заморозке цен в Беларуси с 6 октября

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Опубликовано: 07.10.2025 16:18 , Обновлено: 07.10.2025

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси (МАРТ) отреагировало на волну новостей в российских СМИ и сообщений в соцсетях о том, что в Беларуси Президент Лукашенко приказал с 6 октября запретить любое повышение цен в нашей стране.

В качестве подтверждения своих сообщений российские СМИ публиковали также отрывки из видео, на котором на самом деле обсуждают цены во Дворце Независимости, но заседание было 3 года назад.

“В этой связи сообщаем, что никаких решений по новым особенностям регулирования цен на уровне государства не принималось. Ситуация спокойная и контролируемая. Доверяйте только проверенным и официальным источникам информации!” - призвали в министерстве.

Ранее Telegraf.news сообщил, что новость о полном и категоричном запрете на рост “запредельных” цен с 6 октября в Беларуси накануне появилась во многих российских СМИ, в том числе, довольно популярных, таких как “Известия” , “АиФ” и “Комсомольская правда” . Все российские источники при этом ссылались на новость государственного агентства БЕЛТА.

Российские СМИ массово сообщили о полном госзапрете роста цен в Беларуси. Что не так?