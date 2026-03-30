МАРТ открыл «горячую линию» о велосипедах

Опубликовано: 30.03.2026 13:18 , Обновлено: 30.03.2026

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) объявило о запуске горячей линии по вопросам при покупке самокатов, велосипедов, мотоциклов, квадроциклов.

Работать она будет до конца недели. Позвонить можно по телефону 8 (017) 282-24-02.

В ведомстве не уточнили, по каким именно конкретно вопросам стоит звонить: ценам или комплектации, а возможно, даже консультации по выбору.

Горячие линии становятся все более популярными среди различных ведомств и госорганизаций. В последнее время, похоже, власти взялись за реагирование и профилактику жалоб белорусов в соцсетях. Последние на самом деле превратили TikTok и Threads в публичные книги жалоб.

Вероятно, чиновники решили таким образом предложить белорусам альтернативу, чтобы те не предавали огласке бытовые проблемы.

Так, Минский городской исполнительный комитет (Мингорисполком) открыл телефонную линию для приема жалоб на стоимость проезда в маршрутках города.

«В случае выявления фактов превышения автомобильными перевозчиками установленных решением № 1016 тарифов на автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении просим сообщать информацию работникам государственного предприятия «Столичный транспорт и связь» по телефону +375 17 219-85-28», – говорится в решении.

Минские власти открыли линию для жалоб на цены в маршрутках