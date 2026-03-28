Минские власти открыли линию для жалоб на цены в маршрутках

Опубликовано: 28.03.2026 19:05 , Обновлено: 28.03.2026

Минский городской исполнительный комитет (Мингорисполком) открыл телефонную линию для приема жалоб на стоимость проезда в маршрутках города.

«В случае выявления фактов превышения автомобильными перевозчиками установленных решением № 1016 тарифов на автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении просим сообщать информацию работникам государственного предприятия «Столичный транспорт и связь» по телефону +375 17 219-85-28», – говорится в решении.

Там предупредили, что проезд в маршрутных такси не должен стоить более 3,3 рубля.

Напомним, что ранее Минский городской исполнительный комитет принял решение о повышении стоимости проезда в общественном транспорте с 27 марта. Рост цен коснется и пригородных маршрутов. В то же время для всех маршруток установили предельный тариф, выше которого проезд стоить не может.