МАРТ отчитался о росте продаж белорусских яблок, сыров и кондитерки, но потребовал эффективнее их продвигать

Опубликовано: 18.09.2025 07:59 , Обновлено: 18.09.2025

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) 17 сентября провёл встречу с белорусскими производителями и руководством ведущих торговых сетей и интернет-площадок. Ведомство отчиталось о росте продаж отечественных товаров, но потребовал от торговли повысить "эффективность продвижения" белорусской продукции на внутреннем рынке.

Ранее в этом году МАРТ подписал с белорусскими концернами, производителями и торговыми организациями соглашение о наращивании объемов продажи белорусским товаров в стране. На данный момент его подписали более 500 магазинов всех форм собственности, включая крупные интернет-площадки и торговые сети, передало госагентство БЕЛТА.

Хотя соглашение, заключённое на ближайшие 5 лет, является добровольным, торговые площадки обязались к концу этого года нарастать общий объём продаж белорусских товаров как минимум на 1%. В итоге доля белорусских продуктов питания в подписавших соглашение торговых точках должна составить не менее 85% , а доля непродовольственных товаров - более 38% . Такие цифры озвучила замглавы МАРТ Светлана Короткевич.

“Рассчитываем, что по результатам нашей встречи ситуация на потребительском рынке улучшится, в первую очередь по реализации отечественных продовольственных товаров”, - заявила после вчерашней встречи замминистра.

В МАРТ также отчитались об уже достигнутых показателях: по итогам второго квартала этого года удельный вес продажи белорусских товаров в рознице составил 55,6% - на 2,1 процентного пункта больше, чем по итогам первого квартала. Объём продаж белорусских товаров вырос по 45 товарным группам из 78, по которым ведётся официальная статистика (по продовольствию - по 32 из 54 групп).

В числе продуктов отечественного производства, которые белорусы стали активнее покупать, в МАРТ назвали следующие (данные за первое полугодие 2025 года по сравнению с январем - июнем 2024 года:

яблоки - плюс 10%,

картофель - плюс 11,2%,

свекла - плюс 25,4%,

морковь - плюс 17%,

рыба - плюс 19,3%,

растительное масло - плюс 33,2%,

гречка - плюс 27,3%,

макаронные изделия - плюс 2%,

сливочное масло - плюс 10,7%,

сыры - плюс 4,3%,

сахаристые кондитерские изделия - плюс 3,5%,

мучные кондитерские изделия - плюс 2,8%.

Ранее Telegraf.news рассказал, что на прошлой неделе МАРТ сообщил, что расторгло с одной из самых популярных торговых площадок в Беларуси Wildberries соглашение о сотрудничестве, заключённое в июле 2024 года.

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