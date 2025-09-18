МАРТ отчитался о росте продаж белорусских яблок, сыров и кондитерки, но потребовал эффективнее их продвигать
Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) 17 сентября провёл встречу с белорусскими производителями и руководством ведущих торговых сетей и интернет-площадок. Ведомство отчиталось о росте продаж отечественных товаров, но потребовал от торговли повысить "эффективность продвижения" белорусской продукции на внутреннем рынке.
Ранее в этом году МАРТ подписал с белорусскими концернами, производителями и торговыми организациями соглашение о наращивании объемов продажи белорусским товаров в стране. На данный момент его подписали более 500 магазинов всех форм собственности, включая крупные интернет-площадки и торговые сети, передало госагентство БЕЛТА.
Хотя соглашение, заключённое на ближайшие 5 лет, является добровольным, торговые площадки обязались к концу этого года нарастать общий объём продаж белорусских товаров как минимум на 1%. В итоге доля белорусских продуктов питания в подписавших соглашение торговых точках должна составить не менее 85% , а доля непродовольственных товаров - более 38% . Такие цифры озвучила замглавы МАРТ Светлана Короткевич.
“Рассчитываем, что по результатам нашей встречи ситуация на потребительском рынке улучшится, в первую очередь по реализации отечественных продовольственных товаров”, - заявила после вчерашней встречи замминистра.
В МАРТ также отчитались об уже достигнутых показателях: по итогам второго квартала этого года удельный вес продажи белорусских товаров в рознице составил 55,6% - на 2,1 процентного пункта больше, чем по итогам первого квартала. Объём продаж белорусских товаров вырос по 45 товарным группам из 78, по которым ведётся официальная статистика (по продовольствию - по 32 из 54 групп).
В числе продуктов отечественного производства, которые белорусы стали активнее покупать, в МАРТ назвали следующие (данные за первое полугодие 2025 года по сравнению с январем - июнем 2024 года:
- яблоки - плюс 10%,
- картофель - плюс 11,2%,
- свекла - плюс 25,4%,
- морковь - плюс 17%,
- рыба - плюс 19,3%,
- растительное масло - плюс 33,2%,
- гречка - плюс 27,3%,
- макаронные изделия - плюс 2%,
- сливочное масло - плюс 10,7%,
- сыры - плюс 4,3%,
- сахаристые кондитерские изделия - плюс 3,5%,
- мучные кондитерские изделия - плюс 2,8%.
Ранее Telegraf.news рассказал, что на прошлой неделе МАРТ сообщил, что расторгло с одной из самых популярных торговых площадок в Беларуси Wildberries соглашение о сотрудничестве, заключённое в июле 2024 года.
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