МАРТ отчитал белорусские дискаунтеры за недостаточный ассортимент. Каких товаров потребовал продавать больше?
Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) 29 ноября подвело итоги проверки белорусских дискаунтеров и магазинов низких цен, которую ведомство проводило на протяжении последних двух месяцев. В ходе рабочей встречи с представителями торговых сетей глава министерства Алексей Богданов отчитал их за несоблюдение ассортиментного перечня и потребовал расширить его.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, в ходе проверок МАРТ выявил “значительное количество нарушений”, в том числе:
- несоблюдение ассортиментного перечня товаров,
- несоответствие ассортимента требованиям законодательства,
- реализация товаров с истекшими сроками годности.
Богданов “в ходе принципиального диалога” с представителями торговых сетей потребовал от них устранить выявленные нарушения, “привести деятельность торговых объектов в соответствие с законодательством”, а также расширить ассортимент “качественной отечественной продукции”.
Напомним, в июне этого года МАРТ предупредил о том, что в скором времени ведомство будет заниматься не только регулированием цен на товары, но даже их расположением на полках в магазинах. Делать это решили для “стимуляции продажи отечественной продукции”.
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