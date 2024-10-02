МАРТ назвал 3 причины роста продаж новых легковушек в Беларуси

Опубликовано: 02.10.2024 20:48 , Обновлено: 02.10.2024

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси сообщили, что продажи новых легковых автомобилей в стране выросли почти в 2,5 раза в первом полугодии 2024 года, и назвали причины этого.

“По итогам первого полугодия мы видим очень серьезный рост продаж новых легковых автомобилей в Беларуси. Он вырос практически в 2,5 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года”, - передало слова первого замминистра антимонопольного регулирования и торговли Ивана Вежновца агентство БелТА.

По информации чиновника, на организованном рынке новых легковушек продали больше 10 тыс. авто. “Для автомобильного рынка в целом отмечаются очень хорошие тенденции. Думаю, что год закончим с существенным ростом”, - спрогнозировал Вежновец.

Вот какие факторы, по словам замминистра, привели к росту продаж:

Увеличение доходов населения в последние несколько лет. Представленность новых марок на рынке. “Определенные механизмы кредитования”, введенные для поддержки продаж.

Ранее Telegraf.news писал, что в пресс-службе белорусского Банка ВТБ сообщили о снижении процентных ставок по автомобильным кредитам. В финучреждении отметили, что теперь новую или подержанную машину можно приобрести под 15,9% годовых на первые три месяца и 17,7% — на весь оставшийся период.

Один из банков снизил ставки по кредитам на авто. Под какие проценты белорусы могут купить машину?