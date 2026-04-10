МАРТ нашёл нарушения в действиях "Беларусбанка"

Опубликовано: 10.04.2026 15:07 , Обновлено: 10.04.2026

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси (МАРТ) 10 апреля сообщило о том, что нашло нарушения в работе одного из крупнейших государственных банков страны - "Беларусбанка". Ведомство потребовало от компании "прозрачных и справедливых" условий для клиентов.

Нарушения в действиях “Беларусбанка” нашли в ходе проверки соблюдения антимонопольного и ценового законодательства. Контролёры из МАРТ пришли к выводу, что финансовое учреждение воспользовалось своим доминирующим положением на рынке услуг эквайринга с использованием банковских карт.

[inf]Эквайринг — это банковская услуга, позволяющая бизнесу принимать безналичную оплату за товары или услуги с помощью пластиковых карт или бесконтактных устройств (смартфонов). В процессе эквайринга карты считываются через терминалы, банк их проверяет и при наличии средств на счету моментально переводит нужную сумму на счет продавца. [/inf]

При проверке МАРТ не устроило то, что “Беларусбанк” в свою публичную оферту включил условия, которые противоречат антимонопольному законодательству, а именно:

право в одностороннем порядке отказывать в заключении договора;

право приостанавливать проведение операций;

возможность по собственному усмотрению устанавливать размер вознаграждения и при этом сам размер такого вознаграждения относился банком к коммерческой тайне.

МАРТ потребовал от банка устранить эти нарушения и принять определённые меры, чтобы в будущем таких нарушений не повторилось. В ведомстве особо подчеркнули, что доминирующее положение, которое “Беларусбанк” занимает на рынке Республики, налагает на компанию особую ответственность, и потребовали работать по “прозрачным и справедливым” условиям.

Одновременно с этим, в МАРТе отчитались, что банк-нарушитель все рекомендации ведомства уже “исполнил в полном объеме”.

Кстати, в феврале этого года Генеральная прокуратура сообщила, что в конце 2025 года выявила несоблюдение одним из банков норм гражданского и банковского законодательства, а также условий заключенных с гражданами кредитных договоров. История закончилась возвратом клиентам части средств, уплаченных по кредитным договорам.

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