МАРТ Беларуси проверил 295 интернет-магазинов. Какие нарушения нашёл в 87,1%?

Опубликовано: 26.01.2026 08:10 , Обновлено: 26.01.2026

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси (МАРТ) отчиталось о результатах проверок работающих в стране интернет-площадок, которые надзорный орган провёл за минувший год. Контрольно-аналитических мероприятий набралось почти на три сотни, а те или иные нарушения нашлись почти в каждом проверенном магазине - в 87,1% случаев у проверяющих были вопросы к площадкам. Узнали подробнее, каике именно нарушения чаще всего выявляли контролёры.

За 2025 год МАРТ проверили в общей сложности 295 интернет-магазинов. С первого раза проверку не прошли 257 из них (то есть 87,1%) - им выписывали предписания с требованием устранить нарушения.

Кстати, поводом для внеплановой проверки в прошлом году выступали как информация от других госорганов (налоговой, органов в сфере стандартизации или здравоохранения), так жалобы самих покупателей на нарушение их потребительских прав. Последних за год в ведомстве набралось более 850 обращений .

В числе нарушений, которые в 2025 году фиксировались на различных платформах (в том числе крупнейших в Беларуси) неоднократно, в МАРТ упомянули предложения запрещённых товаров, в частности:

товаров из перечня запрещенных к реализации, к ввозу и продаже на территории Беларуси;

товаров, которые запрещено продавать дистанционно;

предложения иностранной валюты;

предложения товаров, имеющих признаки экстремистской символики и атрибутики.

Карточки подобных товаров по требованию МАРТ интернет-площадки обязаны оперативно блокировать.

Большая часть жалоб самих покупателей ( около 400 обращений ) была связана с ненадлежащим качеством полученного товара, плохим обслуживанием со стороны сотрудников площадки, недостоверной информацией, указанной о товарах на площадка, а также с задержками возвратов.

Упомянули в МАРТ и о нарушениях, которые выявили при проверке интернет-магазинов и другие государственные органы:

специалисты в сфере стандартизации нашли 126 наименований продукции, которая не соответствовала техническим регламентам Евразийского экономического союза и Беларуси;

продукции, которая не соответствовала техническим регламентам Евразийского экономического союза и Беларуси; специалисты их области здравоохранения выявили более 700 случаев нарушений законодательства при реализации лекарственных препаратов из госреестра лекарств, а также товаров с маркировкой на иностранном языке, имитирующей наименование или внешний вид популярных препаратов;

нарушений законодательства при реализации лекарственных препаратов из госреестра лекарств, а также товаров с маркировкой на иностранном языке, имитирующей наименование или внешний вид популярных препаратов; налоговые органы нашли признаки занижения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость.

Напомним, в конце прошлого года МАРТ начал пересмотр Реестра доминантов. Следующими сферами деятельности в очереди на пересмотр антимонопольного ведомства оказались интернет-торговля, рынок пассажирских перевозок такси и сфера социально значимых товаров, предупредили в МАРТ.

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