Белорусский сервис «Оплати» ввёл плату за возможность покупки талончиков

Опубликовано: 25.08.2025 16:32 , Обновлено: 25.08.2025

Сервис «Оплати» предупредил, что покупка билетов на общественный транспорт в приложении станет платной услугой. С 22 сентября специальная подписка «Транспорт» будет стоить 1 рубль в месяц. Без этой услуги покупка билетов в приложении станет невозможна.

Компания представила эти новшества как новую услугу.

По сути тем, кто привык покупать в приложении разовые билеты или проездные, нужно будет с 22 сентября заплатить за такую возможность 1 рубль в месяц . До этого услуга была бесплатной с момента запуска приложения.

Эта сумму с согласия клиента в сервисе решили списывать с кошелька автоматически каждый месяц. Если денег на счёте не хватит, услуга должна отключиться сама.

В «Оплати» также сообщили, что подписка может остаться бесплатной. Плата за следующий месяц не будет взиматься, если в течение текущего месяца пользователь купит 25 и более разовых билетов или приобретёт проездной на сумму от 15 рублей . В компании уточнили, что «право на бесплатный месяц нельзя накопить или перенести».

Для владельцев пакета «Премиум» (9,99 рубля в месяц) услугу пообещали сделать бесплатной без каких-либо условий.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что для минчан в этом приложении доступны практически все виды проездных.

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