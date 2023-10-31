МАРТ Беларуси предложил запретить интернет-магазинам принимать наличные

Опубликовано: 31.10.2023 20:04 , Обновлено: 25.04.2025

Министерстве антимонопольного регулирования и торговли вынесло на общественное обсуждение корректировки к закону «О защите прав потребителей». В числе прочего ведомство предложило лишить клиентов интернет-магазинов права выбора – расплачиваться в наличной или безналичной форме и по желанию продавца оставить только безналичную оплату.

В МАРТ необходимость этих нововведений объяснили «спецификой осуществления дистанционной торговли с использованием сети интернет».

«Предлагаемый подход является социально оправданным, учитывает специфику осуществления интернет-торговли, будет способствовать увеличению доли безналичных расчетов, уменьшению доли неучтенных в предпринимательской деятельности платежей», - говорится в обосновании к законопроекту.

Кроме того, ведомство предложило изменить положения закона «О защите прав потребителей», касающиеся расчетов с покупателем в случае приобретения товара ненадлежащего качества. В МАРТ предложили в таких случаях возвращать покупателю полную розничную стоимость товара, установленную продавцом, без учета скидок. Это, по мнению антимонопольного ведомства, должно стимулировать продавцов устанавливать реальную, а не завышенную розничную цену на товар.

[info_b]Внести предложения по проекту, текст которого выложили на Правовом форуме Беларуси, можно с 31 октября по 10 ноября этого года.[/info_b]

Напомним, ранее в МАРТ сообщали о разработке новые правок в закон о защите прав потребителей. Тогда речь, в числе прочего, шла о введении в законодательное поле понятия «уязвимые группы населения» - под него могут попасть миллионы белорусов.

МАРТ предложило признать миллионы белорусов «уязвимыми». Что изменится?