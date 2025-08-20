МАРТ Беларуси повысил один из тарифов на природный газ

Опубликовано: 20.08.2025 08:33 , Обновлено: 20.08.2025

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси изменило цену на природный газ для отдельной группы потребителей. Это следует из постановления ведомства № 57 от 11 августа 2025 года, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Документ внёс правку в более раннее постановление МАРТ № 6 от 10 февраля 2025 года. Согласно изменениям, стоимость одного кубометра газа выросла с 0,2062 до 0,2125 рубля , или примерно на 3%. Эта цена установлена для организаций, имеющих общежития (в части использования газа проживающими там гражданами), религиозных организаций, а также детских домов семейного типа, детских деревень и хосписов.

Важным условием является использование газа при наличии «индивидуальных газовых отопительных приборов».

При этом тариф для этой же категории потребителей, но при отсутствии таких приборов, остался прежним — 0,5477 рубля за кубометр .

Цены на природный газ для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, установленные февральским постановлением, не изменились.

Постановление вступило в силу после его официального опубликования.

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