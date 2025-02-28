МАРТ Беларуси объявил рейды с исполкомами на продавцов цветов и открыл горячую линию для покупателей

Опубликовано: 28.02.2025 11:02 , Обновлено: 28.02.2025

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси вместе с облисполкомами, Мингорисполкомом, гор- и райисполкомами объявило 5-дневные рейды на продавцов цветов. Еще в ведомстве открыли горячую телефонную линию для принятия "оперативных мер реагирования".

Так, “контрольно-аналитические мероприятия” МАРТ и исполкомы [link href=“https://mart.gov.by/news/novost/mart-provedet-monitoringi-po-voprosu-realizatsii-subektami-tsvetochnoy-produktsii/” target=“_blank” rel=“noopener”] решили [/link] провести с 3 по 7 марта . Пообещали проследить за соблюдением законодательства индивидуальными предпринимателями, юр- и физлицами при продаже цветов, а также за “недопущением спекулятивного роста цен”.

А для контроля за обслуживанием покупателей и “принятия оперативных мер реагирования” МАРТ организовал горячую линию для людей в разных регионах:

Брестская область - 8-0162-40-71-76,

Витебская - 8-0212-63-95-22,

Гомельская - 8-0232-53-70-31,

Гродненская - 8-0152-68-49-77,

Минская - 8-017- 325-39-68,

Могилевская - 8-0222-74-57-66.

В министерстве добавили, что сообщения с телефонной линии в канцелярии не зарегистрируют и “ответы на них направляться не будут”.

Ранее Telegraf.news писал, что в Министерстве по налогам и сборам (МНС) напомнили, какие справки нужно собрать белорусам, чтобы продавать цветы на 8 Марта. В инспекция МНС по Бобруйску пояснили, что продавать цветы в Беларуси разрешено не только индивидуальным предпринимателям, но и физлицам.

Какие справки нужно собрать белорусам, чтобы продавать цветы на 8 марта? В МНС напомнили, кому и какие налоги придётся оплатить