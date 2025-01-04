МАРТ Беларуси начал рейды по магазинам с пиротехникой

Опубликовано: 04.01.2025 14:22 , Обновлено: 25.04.2025

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси начало рейды по магазинам с пиротехникой. Напомним, вчера, 3 января, стало известно о введенном Советом министров запрете на продажу пиротехнических изделий в стране.

“В связи со значительным ростом числа несчастных случаев и травм от использования пиротехнических изделий в новогодние праздники правительством принято решение о запрете оборота таких изделий”, - сказал глава МАРТ Алексей Богданов.

При нарушении запрета на торговлю пиротехникой предусмотрели “серьезную ответственность” (что именно, чиновник не уточнил). “И мы уже с сегодняшнего дня начали мониторинг торговых объектов с целью исключения таких случаев”, - [link href=“https://belta.by/society/view/zapret-na-torgovlju-pirotehnikoj-mart-pristupil-k-monitoringu-magazinov-686841-2025/” target=“_blank” rel=“noopener”] передало [/link] слова министра госагентство БелТА.

[info_b]По [link href=“https://t.me/minzdravbelarus/25696” target=“_blank” rel=“noopener”] информации [/link] Министерства здравоохранения Беларуси, за период с 14 декабря по 4 января более 40 человек, в том числе 22 ребенка, получили травмы в результате использования пиротехники. Среди травм в ведомстве назвали рваные раны пальцев и кистей, ушибы и ожоги лица, верхних конечностей, груди, различные повреждения глаз, также травматические ампутации фаланг пальцев.[/info_b]

Однако запрет Совмина на продажу пиротехники имеет исключения. Ранее Telegraf.news рассказывал, что введенная мера не коснется оптовой и розничной торговли бенгальскими огнями, хлопушками, тортовыми свечами.

Совмин запретил продавать пиротехнику в Беларуси. Но есть исключения