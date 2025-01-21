МАРТ Беларуси изменил правила регулирования цен для компаний-монополистов. Когда станет дешевле?

Опубликовано: 21.01.2025 11:14 , Обновлено: 21.01.2025

С 10 января 2025 года в Беларуси действует постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) № 60, которое внесло изменения в правила регулирования цен для компаний, занимающих доминирующее положение на рынке, а также для субъектов естественных монополий. Об этом сообщила пресс-служба МАРТ.

Согласно новым правилам, если компания-монополист, для которой установлены предельные нормативы рентабельности, в течение трёх отчётных периодов подряд превышает установленный норматив, она обязана пересмотреть отпускные цены или тарифы на свои товары, работы или услуги, отметили в МАРТ.

Проще говоря, если компания, занимающая большую долю рынка и подпадающая под госрегулирование цен, зарабатывает больше, чем ей разрешено, в течение трёх периодов подряд, она должна снизить цены.

Постановление № 60 от 30 сентября 2024 года внесло изменения в Инструкцию № 20 от 6 апреля 2018 года, регулирующую ценообразование для компаний, включённых в Государственный реестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение, и Государственный реестр субъектов естественных монополий.

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