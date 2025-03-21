«Белнефтехим» объявил о втором в этом году повышении цен на топливо. На сколько?
С 22 марта 2025 года розничные цены на автомобильное топливо в Беларуси должны вырасти на 2 копейки. Об этом сообщил государственный концерн «Белнефтехим».
Вот какие цены (за 1 литр) белорусы должны увидеть на АЗС 22 марта:
- АИ-92-К5-Евро — 2,38 руб.
- АИ-95-К5-Евро — 2,48 руб.
- АИ-98-К5-Евро — 2,70 руб.
- Дизельное топливо — 2,48 руб.
Это второе повышение цен на топливо в 2025 году.
Напомним, госконцерн запланировал суммарно повысить стоимость топлива на 16 копеек в течение 8 недель. То есть каждую неделю — +2 копейки. Решение об этом «Белнефтехим» объяснил «всесторонней оценкой экономической ситуации, конъюнктуры рынка нефти и нефтепродуктов» в соседних странах.
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