Магазины заставляют белорусов покупать «допуслуги». В МАРТ рассказали, как отказаться

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Опубликовано: 14.03.2023 15:24 , Обновлено: 14.03.2023

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) рассказали, что некоторые магазины требуют от белорусов покупать дополнительные услуги. Что нужно делать в таких случаях?

По словам представительницы МАРТ Инны Гаврильчик, бывает, что в магазинах требуют от покупателя приобрести расширенную гарантию на технику. А иногда даже заявляют, что акционная цена действует только при оплате допгарантии.

Чиновница подчеркнула, что это «прямое нарушение законодательства о защите прав потребителей» , так как это навязывание дополнительных платных услуг.

Гаврильчик отметила, что на любой товар должны предоставлять гарантию. Она посоветовала платить за расширенную только в отдельных случаях (например, если обычная охватывает не все виды поломок) и после внимательного изучения всех условий.

Таким образом, исходя из слов чиновницы, покупатель вправе просто отказаться от навязанных «допуслуг». Полагаем, что если магазин продолжит требовать оплату, стоит обратиться в МАРТ или в организации по защите прав потребителей.

Что нужно зачеркивать в документах при получении товара от курьера

К слову, ранее представительница МАРТ рассказывала, что белорусы могут вычеркивать в документах при получении товара от курьера.

Во-первых, Гаврильчик порекомендовала внимательно их читать. Особенно то, что написано мелким шрифтом, ведь там часто указано: «не имею претензий к качеству товара».

Если вы не открывали упаковку, она сказала, что «эту строчку лучше зачеркнуть, либо указать, что товар не открывался при присутствии курьера».

В МАРТ рассказали, что белорусы могут вычеркивать в документах при получении товара от курьера