В МАРТ рассказали, что белорусы могут вычеркивать в документах при получении товара от курьера

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Опубликовано: 02.02.2023 12:19 , Обновлено: 02.02.2023

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) рассказали, на что нужно обращать внимание, когда курьер приносит заказанный товар, и что лучше зачеркивать в документах.

По словам начальника управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой МАРТ Инны Гаврильчик, курьеры не должны отказывать в распаковке и проверке товара.

Она посоветовала белорусам обязательно проверить заказ на наличие всех необходимых деталей, а также отсутствие царапин. Кроме того, должны быть документы, гарантийный талон и отметка о дате покупки.

Что касается документов, которые нужно подписать, Гаврильчик порекомендовала внимательно их читать. Особенно то, что написано мелким шрифтом, ведь там часто указано: «не имею претензий к качеству товара».

Если вы не открывали упаковку, представитель МАРТ сказала, что «эту строчку лучше зачеркнуть, либо указать, что товар не открывался при присутствии курьера».

«И если потом выяснится, что есть недостаток, это будет аргументом и сильной стороной в защите потребителя», — объяснила она.