Магазины Беларуси объявили скидки до 70%. Где выгоднее купить школьные товары, а где — всё для себя и дома?

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Опубликовано: 22.08.2025 13:57 , Обновлено: 22.08.2025

Крупные торговые центры Минска анонсировали на эти выходные, 23-24 августа (а также другие дни) специальные акции и значительные скидки на широкий ассортимент товаров. Например, покупателям пообещали выгодные предложения не только на сезонные вещи, но и на товары для школьников.

Скидка до 40% в ЦУМе

В минском ЦУМе в эти дни можно будет приобрести непродовольственные товары стоимостью от семи рублей со скидкой до 40%. А на крупную бытовую технику действует выгода до 15%.

При этом особое внимание уделено подготовке к учебному году:

школьная одежда — со снижением цены до 30%;

школьная обувь — с выгодой до 15%;

рюкзаки, ранцы и канцелярские товары — до 20%.

В ГУМе - снижение цен до 55%

Согласно информации от руководства столичного ГУМа, здесь также стартует масштабная акция. На выделенный ассортимент непродовольственных товаров (от семи рублей за единицу) скидки достигнут 55%.

Тем временем на летние коллекции, солнцезащитные очки и косметику цены снижены до 30%, а на одежду из льна — до 25%.

Кроме того, в рамках акции “Готовимся к школе” в выходные можно будет приобрести школьную форму со скидкой до 30%, обувь — до 20%, рюкзаки и ранцы — со скидкой до 10%.

На канцелярские товары скидка в размере 9% будет действовать только при наличии дисконтной карты магазина.

Акции в “Мила”

Акционные предложения действуют и в сети “Мила” по 27 августа. Некоторые товары можно купить с выгодой до 50%.

































































































































-15% и “1+1=3” от Mark Formelle

С 19 августа по 7 сентября в Mark Formelle действует специальное предложение на все детские носки, колготки и гольфы: при покупке трех или четырех товаров — скидка 10%, а при покупке от пяти товаров – скидка 15%.

Кроме того, в эти дни там пообещали 1+1=3 на выделенный ассортимент школьной коллекции.

“Большая распродажа” в 21vek.by

По 24 августа на сайте 21vek.by белорусы могут использовать промокод ПРАЗДНИК и покупать товары со скидкой до 30%.

Скидки в других торговых точках

Торговый дом «На Немиге» и универмаг «Беларусь» предлагают ежедневные скидки в диапазоне от 5 до 70% на выделенные позиции в различных категориях товаров.





























Также разнообразный список акций подготовил торговый центр «Кiрмаш». В субботу и воскресенье скидки составят:

до 50% — на женскую одежду и ювелирные изделия;

до 45% — на парфюмерию, косметику и часы;

до 35% — на галантерею, обувь и товары для дома;

до 30% — на мужскую одежду;

до 15% — на детские товары.

Акции от кондитерских фабрик

А ранее Telegraf.news писал, что крупнейшие белорусские кондитерские фабрики опубликовали свои акционные предложения августа. Скидки у разных производителей на разную продукцию варьируются от 15 до 47%. Посмотрели, где до конца месяца можно выгодно закупиться конфетами, шоколадом и печеньем.

Скидки до 47%. Кондитерские фабрики Беларуси объявили акции на весь август