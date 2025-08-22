Магазины Беларуси объявили скидки до 70%. Где выгоднее купить школьные товары, а где — всё для себя и дома?
Крупные торговые центры Минска анонсировали на эти выходные, 23-24 августа (а также другие дни) специальные акции и значительные скидки на широкий ассортимент товаров. Например, покупателям пообещали выгодные предложения не только на сезонные вещи, но и на товары для школьников.
Скидка до 40% в ЦУМе
В минском ЦУМе в эти дни можно будет приобрести непродовольственные товары стоимостью от семи рублей со скидкой до 40%. А на крупную бытовую технику действует выгода до 15%.
При этом особое внимание уделено подготовке к учебному году:
- школьная одежда — со снижением цены до 30%;
- школьная обувь — с выгодой до 15%;
- рюкзаки, ранцы и канцелярские товары — до 20%.
В ГУМе - снижение цен до 55%
Согласно информации от руководства столичного ГУМа, здесь также стартует масштабная акция. На выделенный ассортимент непродовольственных товаров (от семи рублей за единицу) скидки достигнут 55%.
Тем временем на летние коллекции, солнцезащитные очки и косметику цены снижены до 30%, а на одежду из льна — до 25%.
Кроме того, в рамках акции “Готовимся к школе” в выходные можно будет приобрести школьную форму со скидкой до 30%, обувь — до 20%, рюкзаки и ранцы — со скидкой до 10%.
На канцелярские товары скидка в размере 9% будет действовать только при наличии дисконтной карты магазина.
Акции в “Мила”
Акционные предложения действуют и в сети “Мила” по 27 августа. Некоторые товары можно купить с выгодой до 50%.
-15% и “1+1=3” от Mark Formelle
С 19 августа по 7 сентября в Mark Formelle действует специальное предложение на все детские носки, колготки и гольфы: при покупке трех или четырех товаров — скидка 10%, а при покупке от пяти товаров – скидка 15%.
Кроме того, в эти дни там пообещали 1+1=3 на выделенный ассортимент школьной коллекции.
“Большая распродажа” в 21vek.by
По 24 августа на сайте 21vek.by белорусы могут использовать промокод ПРАЗДНИК и покупать товары со скидкой до 30%.
Скидки в других торговых точках
Торговый дом «На Немиге» и универмаг «Беларусь» предлагают ежедневные скидки в диапазоне от 5 до 70% на выделенные позиции в различных категориях товаров.
Также разнообразный список акций подготовил торговый центр «Кiрмаш». В субботу и воскресенье скидки составят:
- до 50% — на женскую одежду и ювелирные изделия;
- до 45% — на парфюмерию, косметику и часы;
- до 35% — на галантерею, обувь и товары для дома;
- до 30% — на мужскую одежду;
- до 15% — на детские товары.
Акции от кондитерских фабрик
А ранее Telegraf.news писал, что крупнейшие белорусские кондитерские фабрики опубликовали свои акционные предложения августа. Скидки у разных производителей на разную продукцию варьируются от 15 до 47%. Посмотрели, где до конца месяца можно выгодно закупиться конфетами, шоколадом и печеньем.
Скидки до 47%. Кондитерские фабрики Беларуси объявили акции на весь август