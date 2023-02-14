Лукашенко заявил чиновникам, что он "не Дед Мороз"

Опубликовано: 14.02.2023 14:04 , Обновлено: 14.02.2023

Александр Лукашенко 14 февраля собрал у себя во дворце совещание с правительственными чиновниками для обсуждения работы бюджетных организаций. На нем он сообщил собравшимся, что он "не Дед Мороз".

Чиновники предложили ему, чтобы государство взяло на себя обязательства выплатить за МАЗ половину его задолженностей, реструктуризировав таким образом долги государственного предприятия.

“Вам подпись президента нужна, чтобы я вам подарил на 10 или сколько лет эти деньги. Я ж не Дед Мороз!.. Давай, может, на 30”, - заявил он, но согласился реструктуризировать долги госгиганта. При этом Александр Лукашенко потребовал сделать график выплаты “реальным, но напряженным”, передает госагенство Белта.

Это же агенство сообщило, что “Александр Лукашенко высказал жесткую критику, не согласившись с рядом предложенных в проектах документов подходов”.

Ранее правительство Беларуси утвердило постановление №93 от 1 февраля 2023 года, в котором расписан план мероприятий по проведению “Года мира и созидания”. В Совмине посчитали, что нужно продемонстрировать «преимущества белорусской экономической модели в условиях глобальной турбулентности».

Совмин решил популяризовать «преимущества белорусской экономической модели»