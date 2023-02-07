Совмин решил популяризовать "преимущества белорусской экономической модели"

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Опубликовано: 07.02.2023 18:29 , Обновлено: 14.02.2023

Правительство Беларуси утвердило постановление №93 от 1 февраля 2023 года, в котором расписан план мероприятий по проведению "Года мира и созидания".

Помимо традиционны “круглых столов” и “дней информирования”, чиновники запланировали молитву и экскурсии по местам боевой славы.

Также в Совмине посчитали, что в “Год мира и созидания” нужно продемонстрировать “преимущества белорусской экономической модели в условиях глобальной турбулентности”. Для этого в правительстве решили “реализовать мероприятия, обеспечивающие дальнейший рост экономики и повышение ее конкурентоспособности” и не только.

[info_b]С полным списком мероприятий можно ознакомиться тут.[/info_b]

По данным Белстата, реальный ВВП за за 2022 год сократился на 4,7% к уровню 2021 года. Сам премьер Беларуси Роман Головченко заявлял, что ВВП Беларуси по итогам 2022 года упадет на 4%.

Что прогнозируют для белорусской экономики в 2023 году

Ранее стало известно, что департамент Объединенных наций по экономическим и социальным делам (DESA) спрогнозировал снижение ВВП Беларуси на 1,2% в 2023 году. В свою очередь, власти Беларуси ожидают рост ВВП в 2023 году на 3,8%. Аналитики Всемирного банка считают, что ВВП Беларуси в 2023 году сократится на 2,3%. Тем временем ЕАБР предсказал рост ВВП Беларуси к лету этого года.