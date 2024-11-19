Лукашенко ввел правило 50/50 для финансирования гостеатров в Беларуси

Опубликовано: 19.11.2024 07:55 , Обновлено: 19.11.2024

В пресс-службе президента Беларуси, сообщили, что 18 ноября Александр Лукашенко подписал Указ № 422, в котором были изменены правила финансирования государственных театров. Там это назвали "совершенствованием" процедуры.

Так, в документе говорится, что с 1 января 2025 года “создание новых постановок, проведение гастролей, оплата коммунальных услуг, эксплуатационных расходов и выплата заработной платы будут осуществляться на паритетной основе (50/50) из средств бюджета и собственных доходов театров”.

В то же время в указе пообещали, что театрам всё-таки будет оказана дополнительная господдержка, но только на время ремонтов и в виде предоставления временных помещений на безвозмездной основе. За них же будет произведена оплата из госсредств на коммунальные услуги и транспорт.

Авторы закона уверены, что гостеатры в 2024 году “активизировали” деятельность и смогут теперь “стабильно функционировать” по новым правилам. А принятый закон “окажет положительное влияние на совершенствование репертуарной политики и активизацию творческой активности”.

Ранее Telegraf.news писал, что премьер-министр Беларуси Роман Головченко в августе 2022 года заявил, что в театрах Беларуси надо создавать “экономический продукт”, чтобы те могли сами себя финансировать и проявлять таким образом “творческую инициативу”.

Он напомнил, что Александр Лукашенко ещё в феврале 2021 года заявил, что театры перейдут на «равнодолевое финансирование». Т.е. государство будет дотировать их на ту сумму, которую сами театры заработали.

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