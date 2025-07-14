Лукашенко утвердил изменения уплаты белорусами ФСЗН. Что известно?

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Опубликовано: 14.07.2025 13:33 , Обновлено: 14.07.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон, который изменяет некоторые аспекты государственного социального страхования и пенсионного обеспечения. Об этом 14 июля сообщили в Администрации главы государства (АП).

Сам текст закона пока не опубликован, но в Администрации раскрыли некоторые подробности документа. Там подчеркнули, что целью изменений является “совершенствование” законодательства в данной сфере “с учетом практики их применения”.

Так, плательщикам налога на профессиональный доход разрешили самостоятельно доплачивать в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения (ФСЗН) взносы на пенсионное страхование для формирования своих будущих пенсионных гарантий (то есть доплатить недостающую сумму до той, которая необходима для формирования полного страхового стажа).

В свою очередь индивидуальным предпринимателям (ИП) установили дифференцированный порядок уплаты взносов в ФСЗН в зависимости от полученных доходов. В Администрации пообещали им “полную автоматизацию процессов взаимодействия с ФСЗН”и продление сроков уплаты этих взносов (на стадии обсуждения законопроекта в парламенте сообщалось, что сроки сдвинут с 1 марта на 31 марта года, следующего за отчётным).

Парламент Беларуси отверг поправки Минтруда в суммы взносов ИП в ФСЗН. А что одобрил?

Закон также наделяет органы Фонда социальной защиты населения правом самостоятельно выносить решения о взыскании задолженности с юрлиц, ИП и физлиц в порядке, предусмотренном законодательством об исполнительном производстве.

Кроме того, новый закон, как заявили в АП, “ужесточает меры ответственности для работодателей, выплачивающих заработную плату в конвертах ”, а для тех, кто получает зарплату в конвертах - “снижает социальные гарантии”.

Ранее Telegraf.news рассказал, как именно на этапе обсуждения законопроекта предлагалось рассчитывать взносы в ФСЗН с зарплат в конвертах, какие штрафы применять к работодателям, практикующим выплату “серых зарплат”, а также в каких случаях это может привести к открытию уголовного дела.

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