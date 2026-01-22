Лукашенко утвердил изменения договора с Россией по газу

Опубликовано: 22.01.2026 19:49 , Обновлено: 22.01.2026

Президент Беларуси Александр Лукашенко 22 января подписал указ, которым одобрил внесение изменений в межправительственные соглашения с Россией в газовой сфере, действующие с 2011 года. Глава государства поручил правительству подписать два протокола с предложенными изменениями.

Администрация Президента опубликовала лишь текст нового указа, а сами протоколы, которые вносят изменения в действующие договоры с Россией по газу, публиковать не стали. Какие именно условия соглашений согласился изменить Президент, не уточняется.

Исходя из текста указа, первая корректировка касается межправительственного соглашения о порядке формирования цен на российский природный газа и тарифов на его транспортировку по газопроводам, расположенным на территории Беларуси. Данное соглашение было изначально подписано между Москвой и Минском 25 ноября 2011 года.

Второй протокол, одобренный Лукашенко, вносит изменения в межправительственное соглашение об условиях купли-продажи акций и дальнейшей деятельности открытого акционерного общества “Белтрансгаз” (было подписано в тот же день, 25 ноября 2011 года).

Глава государства уполномочил правительство провести переговоры по одобренным им проектам протоколов и подписать их, разрешив при необходимости вносить в них изменения, но только те, что “не имеют принципиального характера”.

Напомним, что том, что Беларусь договорилась с Россией по газу, в первых числах января сообщил чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в России Александр Рогожник. По его словам, между сторонами были “достигнуты договоренности” после рабочей встречи вице-премьера Беларуси Виктора Каранкевича и гендиректора ОАО “Газпром трансгаз Беларусь” Владимира Майорова с главой российского “Газпрома” Алексеем Миллером. Сам текст итогового соглашения, по словам посла, сейчас находится “в стадии подписания”.

Беларусь и Россия договорились по газу. На каких условиях и что будет с тарифами?